n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Top Secret! Was Regierungen geheim halten USA 2010 2016-11-06 03:10 16:9 HDTV Verschwörungstheorien beschäftigen die Menschheit seit jeher. Doch was kaum jemand weiß: Auf der ganzen Welt existieren militärische Gebiete und unterirdische Bunker, in denen Geheiminformationen lagern - mitten unter uns. Was verbergen diese streng geheimen Lagerstätten tatsächlich? Wie brisant sind diese Informationen und was wissen die Staatsoberhäupter wirklich? Die n-tv Dokumentation begibt sich auf Spurensuche und lüftet, was den Augen der Öffentlichkeit bisher verwehrt wurde. Originaltitel: Inside Secret Government Warehouses: Shocking Revelations (1)