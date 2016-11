n-tv 14:05 bis 15:00 Dokumentation Wende und Ende - Die DDR D 2014 2016-11-07 01:10 16:9 HDTV Live TV Merken Sich anpassen oder ausbrechen? Vor dieser Frage stehen eigentlich alle Bürger der DDR. Die einen arrangieren sich mit dem System, um einfach ihr Leben zu leben, die anderen versuchen zu entkommen. Dabei kennen die Fluchtfantasien kaum Grenzen. Vor allem in den letzten Wochen und Monaten vor der Wende nimmt die Zahl der Ausreisewilligen erheblich zu. Die Botschaften in Prag und Budapest werden zum Sinnbild der Fluchtbewegung. Die n-tv Dokumentation zeichnet anhand von Archivmaterial und mit zahlreichen persönlichen Interviews die dramatischen Ereignisse nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wende und Ende - Die DDR