n-tv 12:10 bis 13:00 Dokumentation Das Leben der Milliardäre - Kaufrausch GB 2015 16:9 HDTV Das Kaufverhalten der Milliardäre hat sich in den letzten Jahren kaum verändert: Sie geben irrwitzig hohe Summen für Luxusgüter aus. Ob Armbanduhren, Schmuck, Kunst oder gar Flugzeuge - Sie finden immer etwas, was sie haben möchten. Doch was kaufen Menschen, die bereits alles haben, was sie brauchen? Wie absurd werden ihre Käufe? Die n-tv Doku zeigt die Käufe der Milliardäre, bei denen Preise keine Rolle spielen. Originaltitel: Who'd be a Billionaire