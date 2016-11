Discovery Channel 04:35 bis 05:15 Dokusoap Ausgesetzt in der Wildnis Panama 1 USA 2006 Stereo 16:9 Merken In dieser Folge ist Bear Grylls auf Survival-Tour in Panama. Mit Hilfe von Kletterpflanzen steigt er zu furchteinflößenden Vipern-Nester am legendären Camino Reale hinunter, wo er in einer stockdunklen Höhle mit einer seiner schlimmsten Ängste konfrontiert wird. Doch der Engländer ist hart gesotten. Es gibt nichts, was er nicht essen würde - ganz egal wie ekelhaft es sein mag - Hauptsache Grylls kommt damit über die Runden. Riesige schwarze Käfer sind da noch echte Leckerbissen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man Vs. Wild Altersempfehlung: ab 6