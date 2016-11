Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Whale Wars - Entscheidung im Nordatlantik Gegenschlag USA 2012 Stereo 16:9 Merken Die Tierschützer versuchen mithilfe kleiner Boote das Harpunenschiff der japanischen Flotte abzulenken, damit sich Paul Watson und seine Crew auf der "Steve Irwin" unbemerkt in andere Gewässer absetzen können. Doch die "Sea Shepherds" haben die Gewaltbereitschaft der Walfänger unterschätzt. Diese greifen die Eindringlinge mit Enterhaken und Holzstangen an. Dabei werden einige Umweltaktivisten verletzt. Nun müssen sich die "Modern Day Pirates" eine andere Strategie überlegen, um die Meeressäuger zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars Altersempfehlung: ab 12