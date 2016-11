Discovery Channel 18:40 bis 19:25 Reportage Railroad Alaska Schwierige Lieferung GB 2013 Stereo 16:9 Merken Die Züge müssen rollen, egal, ob es friert oder schneit. Eisenbahner Lynn Reitz und sein Arbeitskollege Danny Forsman kämpfen in der Wildnis Alaskas mit schwierigen Arbeitsbedingungen. In dieser Episode machen den Männern wilde Tiere und überhängende Eismassen das Leben schwer, welche auf die Gleise zu stürzen drohen. Trotz aller Widrigkeiten müssen die Urgesteine dafür Sorge tragen, dass ihr Güterzug pünktlich Anchorage erreicht. Denn die tonnenschweren Rohre, die das Schienenfahrzeug geladen hat, werden dort schon sehnsüchtig erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Railroad Alaska Regie: Gwyn Williams Musik: Edward White