Discovery Channel 14:50 bis 15:35 Dokumentation Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Massenaussterben GB 2014 Stereo 16:9 Asteroiden zerstören ganze Planeten, schwarze Löcher verschlingen Materie, riesige Vulkane brechen aus. Nur Science Fiction? Im Universum gibt es das reinste Arsenal an Massenvernichtungswaffen. Auch die Erde hat die gewaltigen Zerstörungskräfte in ihren frühen Jahren zu spüren bekommen. Kann sich solch ein Ereignis wiederholen? Die n-tv Dokumentation forscht nach. Originaltitel: How the Universe Works