Discovery Channel 06:25 bis 07:10 Dokumentation Husky Race - Das härteste Schlittenrennen der Welt USA 2008 Stereo 16:9

Alaska ist eine der letzten unberührten Naturlandschaften der Erde. Einmal im Jahr findet hier das härteste Hundeschlittenrennen der Welt statt: der "Iditarod". Der legendäre Wettkampf führt von Anchorage nach Nome, 150 Kilometer südlich des Polarkreises. Dazwischen liegen 22 Checkpoints und fast 2.000 Kilometer erbarmungslose Wildnis: Die Schlittenführer, die so genannten "Musher", müssen gemeinsam mit ihren Hunden Gebirge überwinden, dichte Wälder durchqueren, stürmische Küstenabschnitte passieren, ja sogar Fels- und Eiswüsten überleben. Die extremen Bedingungen erfordern ein perfektes Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier: Nicht selten entwickelt sich der "Iditarod" sogar zu einem Kampf um Leben und Tod. In dieser Saison gehen 95 Teams und 1536 Hunde an den Start - eine große Herausforderung für die Teilnehmer und ein einzigartiges Spektakel für die Fans aus aller Welt. Die Dokumentarserie begleitet die Musher und ihre Hundegespanne bei ihrer Wettfahrt quer durch Alaska. Mit dabei sind Iditarod-Veteranen, wie Jeff King, siegessichere Profi-Musher, wie Lance Mackey oder Martin Buser, sowie absolute "Rookies", die ihre Feuertaufe im Eis erst noch bestehen müssen. Spannende Hintergrundinformationen, Interviews mit den Teilnehmern und atemberaubende Landschaftsaufnahmen machen "Husky Race" zu einem besonderen Fernseherlebnis.

Originaltitel: Toughest Race on Earth: Iditarod