MGM 04:00 bis 05:10 Western Auf eigene Faust USA 1959 16:9 HDTV Seit dem Mord an seiner Frau denkt Ben (Randolph Scott) nur noch an Rache. Er nimmt den steckbrieflich gesuchten Bruder des Mörders gefangen. Bevor der eingreifen kann, kommen zwei Outlaws Ben in die Quere. Sie wollen die ausgesetzte Belohnung. - Blutige Rachestory mit toller Besetzung. Schauspieler: Randolph Scott (Ben Brigade) James Best (Billy John) Lee van Cleef (Frank) James Coburn (Wid) Karen Steele (Carrie Lane) Pernell Roberts (Sam Boone) Dyke Johnson (Charlie) Originaltitel: Ride Lonesome Regie: Budd Boetticher Drehbuch: Burt Kennedy Kamera: Charles Lawton Jr. Musik: Heinz Roemheld