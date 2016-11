MGM 02:40 bis 04:00 Actionfilm Boone - Ein Schurke unter Schurken USA 1987 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sie ist tough, intelligent und immer hinter einer heißen Story her: Journalistin Jillian (Nancy Allen). Doch bei ihren Recherchen über einen Mädchenhändlerring wird sie entführt und nach Asien verbracht. Dort soll Jillian als Sklavin verkauft werden. Da taucht der Schmuggler Boone (Ted Shackelford) auf, der mit dem Boss der Mädchenhändler noch ein Hühnchen zu rupfen hat. - Knallige Action mit Brian De Palmas Exfrau Nancy Allen ("Dressed To Kill"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nancy Allen (Jillian Grey) Ted Shackelford (Boone) Martin Landau (Cicero) Sal Landi (Gil) Gina Gershon (K.C.) Michele Little (Lee) Stacey Adams (Tina) Originaltitel: Sweet Revenge Regie: Mark Sobel Drehbuch: Steven M. Kreuzer, Tim McCoy Kamera: Shane D. Kelly Musik: Ernest Troost Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Wie ticken die Amerikaner?

Sonstiges

Das Erste 23:35 bis 04:08

Seit 205 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 160 Min. Inception

Actionfilm

RTL II 00:55 bis 03:10

Seit 125 Min.