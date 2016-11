MGM 20:15 bis 22:10 Komödie The Birdcage - Ein Paradies für schrille Vögel USA 1996 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Drag-Queen Starina (Nathan Lane) und Armand (Robin Williams), Besitzer eines Nachtclubs, sind seit Jahren ein glückliches, schwules Paar. Da will Armands Sohn Val (Dan Futterman), Ergebnis des einzigen heterosexuellen Ausrutschers Armands, heiraten. Die durch und durch konservativen Schwiegereltern wollen natürlich Vals Eltern kennenlernen. Das Chaos nimmt seinen Lauf. - Überaus gelungenes Remake der Kultkomödie "Ein Käfig voller Narren". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Williams (Armand Goldman) Gene Hackman (Sen. Kevin Keeley) Nathan Lane (Albert Goldman) Dianne Wiest (Louise Keeley) Dan Futterman (Val Goldman) Calista Flockhart (Barbara Keeley) Hank Azaria (Agador) Originaltitel: The Birdcage Regie: Mike Nichols Drehbuch: Elaine May Kamera: Emmanuel Lubezki Musik: Jonathan Tunick Altersempfehlung: ab 12