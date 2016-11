MGM 08:30 bis 10:00 Abenteuerfilm Roar - Die Löwen sind los USA 1981 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hank studiert in Afrika das Verhalten von Löwen, mit denen er friedlich auf einer Farm zusammenlebt. Als er Besuch von seiner Frau und seinen drei Kindern erhält, kommt es in seiner Abwesenheit zu einem Missverständnis: Die Tiere wittern Angst und Unstimmigkeiten bei den Gästen und geraten außer Kontrolle. - Mischung aus Abenteuer- und Tierfilm, mit teilweise ungestellten Szenen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tippi Hedren (Madeleine) Melanie Griffith (Melanie) John Marshall (John) Jerry Marshall (Jerry) Noel Marshall (Hank) Kyalo Mativo (Mativo) Frank Tom (Frank) Originaltitel: Roar Regie: Noel Marshall Drehbuch: Noel Marshall Kamera: Jan de Bont Musik: Terrence P. Minogue Altersempfehlung: ab 6