Nick 04:45 bis 05:10 Comedyserie Victorious Drama um Rex USA 2010 Bei einer Theateraufführung soll Tori die Hurrikan-Maschine betreiben. Kurz vor der Aufführung geht Sikowitz nochmal alles durch und Tori erwischt mit der Maschine aus Versehen Rex, der dabei völlig zerstört wird. Robbie muss sofort auf die Bühne, also bringen Tori, Beck, Jane und Cat ihn in ein Krankenhaus und überreden einen Arzt, Rex an einen Monitor zu hängen und ihn dort dann sterben zu lassen... Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie Shapiro) Elizabeth Gillies (Jade West) Ariana Grande (Cat Valentine) Avan Jogia (Beck Oliver) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: Russ Reinsel Drehbuch: Jake Farrow Musik: Michael Corcoran Altersempfehlung: ab 6