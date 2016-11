Nick 02:50 bis 03:10 Jugendserie Unfabulous Der Ehrlichkeitsvertrag USA 2004 Merken Addie ist außer sich. Ihre Freunde Zach und Geena haben sie fürchterlich angelogen. Derweil hat Ben ganz andere Probleme. Er will einfach nicht für seinen Vater arbeiten. Und im "Juice"-Shop will er schon gar nicht knechten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Jordan Calloway (Zach Carter-Schwartz) Tadhg Kelly (Ben Singer) Molly Hagan (Mrs. Sue Singer) Markus Flanagan (Mr. Jeff Singer) Teddy Chen Culver (Mr. Ward) Originaltitel: Unfabulous Regie: Linda Mendoza, Fred Savage Drehbuch: Sue Rose Musik: Michael Kotch Altersempfehlung: ab 12

