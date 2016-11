Nick 11:40 bis 13:15 Abenteuerfilm Vorstadtkrokodile D 2009 20 40 60 80 100 Merken Hanneswächst ohne Vater bei seiner Mutterauf. Sein großer Traum ist es, von den "Vorstadtkrokodilen" "der coolsten Jugendbande der Welt" aufgenommen zu werden. Bei der dafür notwendigen Mutprobe gerät Hannes in Lebensgefahr. Erst in letzter Minute wird er von Kai gerettet, der auch unbedingt zur Bande gehören möchte. Kai sitzt im Rollstuhl und wird von den "Vorstadtkrokodilen" immer gehänselt. Für sie ist Kai nur der "Spasti", der noch nicht mal wegrennen kann, wenn's brenzlig wird. Als er einen nächtlichen Einbruch beobachtet, wird er plötzlich interessant für die Clique. Doch Kai redet nur, wenn er mitkommen darf - Mit seiner Hilfe und mit kroko-typischem Ideenreichtum, Mut und Phantasie machen sich die "Vorstadtkrokodile" auf, den Fall zu lösen und es mit der übermächtigen Einbrecherbande aufzunehmen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Romeo Reimann (Hannes) Fabian Halbig (Kai) Leonie Tepe (Maria) Manuel Steitz (Olli) David Hürten (Frank) Javidan Imani (Jorgo) Robin Walter (Peter) Originaltitel: Vorstadtkrokodile Regie: Christian Ditter Drehbuch: Christian Ditter, Martin Ritzenhoff Kamera: Christian Rein Musik: Heiko Maile Altersempfehlung: ab 6