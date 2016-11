Sky Comedy 23:35 bis 01:10 Komödie Do not disturb F 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf dem College waren Jeff (Francois Cluzet) und Ben (Yvan Attal) die besten Freunde. Inzwischen haben sie sich aus den Augen verloren und sind ganz unterschiedliche Wege gegangen: Jeff ist immer noch der wilde Freigeist. Ben lebt ein bürgerliches Leben mit seiner Frau Anna (Laetitia Casta). Als Jeff eines Nachts plötzlich vor Bens Tür steht und ihn zu einer wilden Party mitschleppt, kommen die alten Freunde auf eine absurde Schnappsidee: Für einen Pornofilm wollen es die beiden Heteros miteinander treiben. - Intelligente und frivole französische Beziehungskomödie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: François Cluzet (Jeff) Yvan Attal (Ben Azuelos) Laetitia Casta (Anna Azuelos) Charlotte Gainsbourg (Lilly) Asia Argento (Monica) Joey Starr (Mann in Ausnüchterungszelle) Samuel Johde (Franck) Originaltitel: Do Not Disturb Regie: Yvan Attal Drehbuch: Yvan Attal, Olivier Lécot Kamera: Thomas Hardmeier Altersempfehlung: ab 16