Sky Emotion 01:55 bis 03:30 Thriller Kept Woman - Die Gefangene CDN 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Jessica (Courtney Ford) und ihr Verlobter sind in ihrer Wohnung in der Stadt überfallen worden und ziehen in ein Haus in die Vorstadt. Doch auch die vermeintlich idyllische Gegend birgt Gefahren: Jessica vermutet schon bald, dass der nette Nachbar nebenan nicht ganz so freundlich ist, wie er scheint. - Spannendes Thrillerdrama über eine gefährliche Nachbarschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courtney Ford (Jessica Crowder) Shaun Benson (Simon) Andrew W. Walker (Evan Crowder) Rachel Wilson (Robin Simmons) Troy Blundell (Tyler Haynes) Jesse Camacho (Oscar Garrett) Originaltitel: Kept Woman Regie: Michel Poulette Drehbuch: Doug Barber, James Taylor Phillips Kamera: Daniel Villeneuve Musik: James Gelfand, Louise Tremblay Altersempfehlung: ab 12

