Tragikomödie Ummah - Unter Freunden D 2013 Fünf Jahre lang hat Daniel (Frederick Lau) als verdeckter Ermittler für den Verfassungsschutz gearbeitet. Jetzt muss der junge Deutsche nach einer Schießerei mit Neonazis in Neukölln untertauchen. Dort freundet er sich mit seinen arabischen Nachbarn an. Vor allem der schrullige Ladenbesitzer Abbas (Kida Khodr Ramadanan) führt ihn in die islamische Lebensart ein. Doch bald holt Daniel die Vergangenheit ein: Er soll seine neuen Freunde ausspionieren. - Liebenswerte Culture-Clash-Komödie mit authentischem Lokalkolorit und dem groß aufspielenden Jungstar Frederick Lau. Bildergalerie Schauspieler: Frederick Lau (Daniel) Kida Khodr Ramadan (Abbas) Mona Pirzad (Dina) Burak Yigit (Jamal) Dirk Talága (Tomaschewski) Sami Nasser (Hasan) Robert Schupp (Herr Hartmann) Originaltitel: Ummah - Unter Freunden Regie: Cüneyt Kaya Drehbuch: Cüneyt Kaya Kamera: Sebastian Bäumler Musik: Frank Schreiber, Paul Wollstadt Altersempfehlung: ab 12