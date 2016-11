Peter (Christopher Walken), Cellist eines berühmten New Yorker Streichquartetts, erfährt, dass er an Parkinson leidet. Als er seine Karriere deshalb benden will und dies seinen langjährigen Kollegen (Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Mark Ivanir) mitteilt, kommen auch eine Reihe weiterer schmerzhafter Geheimnisse ans Licht. - Grandios gespieltes Drama mit Philip Seymour Hoffman in einer seiner letzten Rollen. In Google-Kalender eintragen