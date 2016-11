Einzelgänger John Ottway (Liam Neeson) schützt in Alaska die Mitarbeiter eines Ölunternehmens vor wilden Tieren. Nach einem Flugzeugabsturz findet er sich mit einer Handvoll Überlebender in der eiskalten Wildnis wieder. Bald müssen sie nicht nur gegen Minustemperaturen und Schneestürme ankämpfen, sondern auch gegen ein Rudel Wölfe, das sie gnadenlos verfolgt. - Liam Neeson kämpft sich vor spektakulärer Naturkulisse durch ein grandioses und hochspannendes Abenteuer. In Google-Kalender eintragen