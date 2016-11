Sky Action 15:00 bis 17:00 Actionfilm Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Secret-Service-Agent Mike Banning (Gerard Butler) wird für den Unfalltod der Präsidentengattin verantwortlich gemacht. Deshalb zu einem Schreibtischjob verdonnert, erhält er eine Bewährungschance, als nordkoreanische Terroristen das Weiße Haus stürmen und den Präsidenten (Aaron Eckhart) in ihre Gewalt bringen. Banning schleust sich in den Amtssitz ein und startet eine gnadenlose Verteidigungsschlacht. - Angriff auf die USA: Gerard Butler in einem brisanten Polit-Ballerthriller vom "Training Day"-Macher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerard Butler (Mike Banning) Aaron Eckhart (Präsident Benjamin Asher) Morgan Freeman (Speaker Trumbull) Angela Bassett (Lynn Jacobs) Robert Forster (General Edward Clegg) Cole Hauser (Roma) Finley Jacobsen (Connor) Originaltitel: Olympus Has Fallen Regie: Antoine Fuqua Drehbuch: Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt Kamera: Conrad W. Hall Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16