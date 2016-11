Léon (Jean Reno) ist Profikiller. Als die Nachbarsfamilie brutal ermordet wird, nimmt er deren zwölfjährige Tochter Mathilda (Natalie Portman) bei sich auf. Aber dadurch handelt er sich einige Probleme ein. Denn Mathilda will nun sein blutiges Handwerk lernen und sich an den Tätern rächen. - Mitreißende Gratwanderung zwischen Gefühl und Gewalt: der Kult-Actionthriller von Luc Besson im Director's Cut. In Google-Kalender eintragen