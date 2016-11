Motorvision.TV 14:35 bis 15:00 Motorsport ADAC MX Masters 2016 - Fürstlich Drehna D 2016 Stereo 16:9 Merken Den Saisonauftakt 2016 der ADAC MX Masters organisiert wie schon in den Vorjahren der Motorsportclub MSC Fürstlich Drehna. Die tiefsandige Traditionsstrecke in Brandenburg mit einer Länge von 1650 Metern ist Austragungsort für jeweils zwei Wertungsläufe der Masters-Klasse. Seit 1955 wird "Rund um den Mühlberg" nahe Luckau Moto Cross gefahren, Vorjahreschampion Glenn Coldenhoff geht in diesem Jahr allerdings nicht mehr bei den Masters an den Start. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: ADAC MX Masters