Motorvision.TV 02:45 bis 03:30 Motorsport Monster Jam FS1 Championship Series Houston, Texas Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Weiter zieht der Monster Jam nach Texas und ist zu Gast in der Hauptstadt des Lone Star States, Huston. Im Heimatstadion der Huston Texans toben sich diesmal auf 9.000 Quadratmetern Fläche die Monster Trucks aus. Es treten an Grave Digger, Jester, Alien Invastion, Scooby-Doo, Rod Ryan, Hurrican Force, Bounty Hunter und Solider Fortune Black Ops. Beim Freestyle Event sind auch der Ice Cream Man, Hurrican Force und der Son-uva Digger gemeldet. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Monster Jam FS1 Championship Series

