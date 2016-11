Motorvision.TV 06:35 bis 07:00 Magazin Motorcycles New Classic Big Bikes D 2016 Stereo 16:9 Merken Klassische Motorräder sind wieder groß im Kommen. Auch Honda besinnt sich seiner großen Tradition und hat mit der CB 1100 EX ein Big Bike wiederaufleben lassen, wie es bereits in den schrillen Seventies auf unseren Straßen gefahren sein könnte. Nostalgische Speichenräder komplettieren das Design des formschönen Vierzylinder-Bikes mit ausreichenden 94 PS Leistung mehr als genug, um entspannt in den Sonnenuntergang zu cruisen. Wie schlägt sich die CB 1100 EX im Vergleich zu Rivalen wie BMW R nineT? Der japanische Klassiker im MOTORVISION TV Fahrtest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Motorcycles