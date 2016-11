Spiegel Geschichte 18:30 bis 19:20 Dokumentation Armageddon - Geheimpläne für den Ernstfall USA 2012 Stereo 16:9 Merken Apocalypse now? Was tun, wenn der Worst Case tatsächlich eintritt? Gute Vorbereitung ist das A und O. So sieht das jedenfalls die US-Regierung. Ganz gleich, ob Naturkatastrophe oder Militärangriff: Washington hat einen minutiösen Notfallplan ausgearbeitet, sollte tatsächlich die höchste Alarmstufe ausgerufen werden. Die Dokumentation zeigt, wie die Maßnahmen konkret aussehen - vom Superbunker in Colorado bis zu sogenannten "Doomsday Planes" als fliegende Kommandoposten für Krisenfälle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Doomsday Plan Regie: Jonathan Grupper