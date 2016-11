Spiegel Geschichte 16:35 bis 17:30 Dokumentation Der große Aufbruch - Die Pioniere Amerikas Zeitenwende USA 2012 Stereo 16:9 Merken Henry Ford hat die Idee, ein benzinbetriebenes Auto zu entwickeln. Um die Produktion zu beschleunigen, führt er die Fließbandarbeit ein. Als Präsident McKinley erschossen wird, übernimmt Theodore Roosevelt das Amt. Seine erste Amtshandlung: Roosevelt lässt John D. Rockefellers Standard Oil von der US-Regierung zerschlagen. Damit beginnt die Regulierung der amerikanischen Wirtschaft durch den Staat. J.P. Morgan engagiert sich bei der Gründung der Zentralbank. Währenddessen wird die Wohltätigkeit von Andrew Carnegie bekannt. Er gilt heute als Vorbild für Philantropen wie Bill Gates. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Men Who Built America Regie: Patrick Reams Drehbuch: Stephen David, Patrick Reams Kamera: Richard V. Lopez Altersempfehlung: ab 12