Spiegel Geschichte 12:00 bis 13:15 Dokumentation Mädchen mit Kanonen USA 2013 Stereo 16:9 Merken Im Kino sind sie Pistolen schwingende Mamas, scharf-schießende Gören, androgyne Femmes Fatales oder kaltblütige Attentäterinnen. In Wahrheit aber ist es die typische amerikanische Frau, die auf Schießständen ballert und Gewehrkugeln im Portemonnaie hat. In den USA greifen zunehmend die Ladies zu Colt, Pistole und Gewehr. Schießclubs für Frauen haben rasanten Zulauf, und die Waffenindustrie hat Frauen längst als lukrative Zielgruppe entdeckt. Fast jede vierte Frau besitzt eine eigene Waffe. Sie fühlen sich damit sicherer, nutzen das Schießen zum Stressabbau oder haben Waffen zum Hobby erkoren. In Google-Kalender eintragen