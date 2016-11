Spiegel Geschichte 10:00 bis 11:00 Dokumentation Geschäftsmodell: kriminell The Wolf of Wall Street F 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: In den 90er Jahren macht Jordan Belfort eine steile Karriere an der Wall Street. Mit allem was dazu gehört: Reichtum, Sex und Drogen. Der junge Trader, der aus einfachen Verhältnissen kommt, verdient ein Vermögen mit zweifelhaften Anlagegeschäften. Nach einer kurzen Gefängnisstrafe begründet seine Autobiographie den Mythos des "Wolf of Wall Street". Sein Leben wird sogar mit Hollywood-Superstar Leonardo di Caprio verfilmt. Heute arbeitet Jordan Belfort als Motivations- und Salestrainer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: White Collar Gangsters