RTL Crime 14:10 bis 14:55 Krimiserie CSI: NY Irisches Blut USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 16: Das New Yorker Viertel "Hell's Kitchen" wurde vor Jahren von irischen Banden bedroht und terrorisiert. Heutzutage wird die Gegend "Clinton" genannt und steht kurz vor einem Umbruch: Es soll touristenfreundlicher und attraktiver werden. Doch Michael Byrne, der schon sein Leben lang in diesem Viertel wohnt und einen Lebensmittelladen betreibt, stemmt sich dieser Veränderung entgegen - mit fatalen Konsequenzen, wie es scheint. Denn der Familienvater wird mit einem Kopfschuss hingerichtet und anschließend in vier Teile zersägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Sela Ward (Det. Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Det. Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Vanessa Ferlito (Aiden Burn) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Originaltitel: CSI: NY Regie: Christine Moore, Alex Zakrzewski Drehbuch: Sarah Byrd, Pam Veasey, Zachary Reiter Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16