RTL Crime 06:45 bis 07:00 Dokumentation Serial Killers Der Medizinmann: Ahmad Suradji D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 22: Wie sein Vater war Ahmad Medizinmann. Sein Vater hatte ihm im Traum erzählt, dass wenn Ahmad unbesiegbar werden wolle, er vom Speichel 70 toter Frauen trinken müsse. Er hatte als Heiler großes Ansehen erlangt und viele Frauen kamen zu ihm. Als Teil seines Rituals grub Ahmad seine Patienten bis zum Unterkörper ein und erdrosselte sie anschließend. Danach entkleidete er die Leichen, trank deren Speichel und vergrub die Körper der Toten so, dass die Köpfe in Richtung seines Hauses zeigten, da ihm dies "zusätzliche Energie" geben würde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Serial Killers Altersempfehlung: ab 16