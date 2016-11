Junior 14:45 bis 15:10 Trickserie Wendy Das argwöhnische Pferd GB, D, F 2013 Stereo 16:9 Merken Wendy und Bianca finden im Wald ein einsames Pferd, und da es anscheinend niemandem gehört, nehmen sie es mit nach Rosenborg. Sie nennen es Argo, weil es so argwöhnisch ist. Stefanie, die Tierärztin stellt fest, dass das Tier vernachlässigt wurde: Die Zähne müssen geraspelt werden, die Hufe sind zu lang, und eine Wunde am Bein braucht dringend Pflege. Sie erkennt das Pferd es heißt eigentlich Toffee, und es gehört den Flechners. Kurz drauf holt Herr Flechner das Tier ab er sagt, es sei abgehauen doch Wendy hat Sorge, ob er sich auch ausreichend um Argo kümmern wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wendy Regie: Alan Simpson Drehbuch: Nicole Demerse