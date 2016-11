Junior 12:40 bis 13:05 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Der Schlafende Vulkan F, D 2009 Stereo 16:9 Merken Hektor und Marsu hören nachts Rumpelgeräusche und sehen Lichter, die vom Berg Krakotauri kommen. Am nächsten Tag machen sie sich auf den Weg, um herauszufinden, was da los ist. Die kleinen Marsus, die sich Kürbisse übergestülpt haben, laufen ihnen heimlich nach. Und Tante Diana, die glaubt, eine Kürbisart entdeckt zu haben, die sich fortbewegen kann, läuft mit ihrer Kamera hinter den Marsus her. Als Hektor und Marsu am Krakotauri sind, stellen sie fest, dass Bauwahn und Ollie in Loch bohren, um die Magma-Kammer des schlafenden Vulkans zu erreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz Altersempfehlung: ab 6