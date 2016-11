Junior 06:25 bis 06:50 Trickserie Sindbad Abenteuer mit der Friedensbotschaft J 1975-1976 Stereo Merken Vor sehr langer Zeit lebte in der arabischen Stadt Bagdad ein kleiner Junge: Sindbad. Eines Tages zerbrach er mehrere Tonkrüge und der König wurde sauer. Sindbad musste weg, weit weg. Aber wohin? Ab auf die See!Sindbads Reisen führen ihn zu unheimlichen Inseln, zu versteinerten Königreichen und Wüsten, in der sich Geister verstecken. Und gemeinsam mit seinen Freunden Ali Baba, dem Raben Sheila und dem Fährmann Aladdin kämpft Sindbad gegen furchterregende Riesen und feuerspeiende Drachen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Arabian naitsu: Shinbaddo no bôken Regie: Fumio Kurokawa