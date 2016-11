Heimatkanal 23:10 bis 23:40 Porträt Bei uns zu Gast Uschi Glas D 2014 Stereo 16:9 Merken Die beliebte Schauspielerin Uschi Glas unternahm im Heimatkanal-Studio einen unterhaltsamen Streifzug durch ihre bisherige Karriere - von ihren Anfängen als "Halbblut Apanatschi" und in "Der unheimliche Mönch" über ihre legendäre Hauptrolle in "Zur Sache Schätzchen" bis hin zu ihren großen Serienerfolgen und modernen Rollen in "Katie Fforde: Sprung ins Glück" und 'Fack ju Göhte'. Dabei erinnerte sie sich an große Kollegen wie Jean Gabin und Curd Jürgens, aber auch an ihre TV-Erfolge an der Seite von Elmar Wepper in "Polizeiinspektion 1" und 'Zwei Münchner in Hamburg'. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bei uns zu Gast Regie: Reinhard Ehret