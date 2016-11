Heimatkanal 14:10 bis 14:55 Familienserie Weißblaue Geschichten Die oder keine / Der Beckenschläger D 2000 Stereo Merken 1. Die oder keine Andreas Klausner, Standesbeamter, hat die Frau fürs Leben immer noch nicht gefunden. Obwohl seine Sekretärin Annemarie keine Gelegenheit auslässt, ihn zu verkuppeln. 2. Der Beckenschläger Reginald Brandstetter rast in jeder Spielpause in die Villa seines Chefs, um dessen Frau die Zeit zu verschönern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolf Roth (Wolfgang Wildgruber) Maren Schumacher (Judith Wildgruber) Florian Fitz (Reginald Brandstetter) Nina Bagusat (Nina Hilpert) Marcus Grüsser (Andreas Klauser) Julia Dahmen (Anja Sander) Ilse Neubauer (Annemarie) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Michel Bielawa Drehbuch: Rolf René Schneider, Agnes Kottmann Kamera: Chrisoph Dammast Musik: Norbert J. Schneider