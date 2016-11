Heimatkanal 10:30 bis 11:15 Serien Tierarzt Dr. Engel Konkurrenz belebt das Geschäft D 1998-1999 Stereo 16:9 Merken Quirin Engel bemüht sich, die Ehe der Berlingers zu retten. Ludwig Berlinger lässt sich immer mehr gehen. Der Hof verwahrlost. Seine Frau Maria hat ein Verhältnis mit Bruno, einem Stallknecht im Gestüt. Als Berlinger deshalb betrunken Krawall schlägt, hetzt Bettina von Karlshagen ihre Hunde auf ihn. Quirin und die vier jungen Ökobauern helfen, die Ordnung auf dem Berlinger Hof wieder herzustellen. Dass sich Ludwig Berlinger zusammenreißt, beeindruckt Maria schon. Vielleicht hat die Ehe der Berlingers doch noch eine Chance. Etwas anderes bereitet Quirin Engel größere Sorgen. Dr. Molfenter plant, eine eigene Tierarztpraxis in Hinterskreuth zu eröffnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Carin C. Tietze (Dr. Ann-Marie Polenz) Conny Glogger (Marlies Goll) Gregor Bloéb (Jaco) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller