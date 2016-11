BR Fernsehen 02:40 bis 03:25 Regionales Unter unserem Himmel Das Bürgerspital in Würzburg D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das ganze Jahr über herrschte großer Auftrieb in Würzburg - zur Feier eines außergewöhnlichen Geburtstages: die Stiftung Bürgerspital wurde 700 Jahre alt. Das betuchte Würzburger Bürgerpaar Johannes und Mergardis von Steren will nach einer Romreise 1316 armen, kranken und alten Menschen ihrer Stadt helfen und gründet eine Stiftung. Vor den Toren der alten Stadt bauen sie ein Spital zur Pflege der "an Gebrechen leidenden Christgläubigen" und zur Versorgung der hungernden Armen. Das war in damaliger Zeit eine geniale Idee, die nach 700 Jahren lebendiger denn je ist - "die Stiftung war und ist ein Glücksfall für die Bürger der Stadt und die gesamte Region", so der Bürgermeister. Zu den vielen großzügigen Zustiftungen gehören Geldanlagen, Liegenschaften, Immobilien, ehrenamtliche Arbeiten und die Weinberge. Bald schon finanziert das Bürgerspital seine wohltätigen Leistungen aus der Landwirtschaft, der Vermögensverwaltung und den Reb-Erträgen. Heute steht die Stiftung auf dem Höhepunkt ihrer Wirkungskraft. Etwa 800 Senioren werden derzeit in den acht bürgerspitälischen Wohn- und Pflegeheimen versorgt - und ein weiteres wird gerade gebaut. Das Weingut des Bürgerspitals gehört heute mit seinen 120 Hektar Weinbergen zu den größten und erfolgreichsten Weingütern Deutschlands. Die Hang- und Steillagen entlang des Mains bieten mit ihren Keuper- und Muschelkalkböden beste Voraussetzungen für eine namhafte Qualität der Weine. Und auch die Weinstuben, die moderne Vinothek und das traditionsreiche "Hockerle" des Bürgerspitals gehören mehr denn je zur guten "Wohnstube" Würzburgs, zum Treffpunkt auf ein "Viertele". Die Stiftung Bürgerspital wird nach 700 Jahren als "Initialzündung für dauerhaftes, bürgerschaftliches Engagement" gewürdigt, das bis heute trägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unter unserem Himmel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 359 Min. Wie ticken die Amerikaner?

Sonstiges

Das Erste 23:35 bis 04:08

Seit 204 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 159 Min. Inception

Actionfilm

RTL II 00:55 bis 03:10

Seit 124 Min.