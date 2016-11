BR Fernsehen 00:05 bis 01:25 Komödie Wehe, wenn sie losgelassen D 1958 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Gemeinsam mit seinen Freunden Willi, Oskar und Jupp übt der Musiker Peter für einen Jazzwettbewerb. Sein Onkel ist von den musikalischen Vorlieben seines Neffen nicht gerade begeistert. Der Landwirt lässt sich auch durch Peters Hinweis, dass Kühe mehr Milch geben würden, wenn man ihnen Jazzmusik zu Gehör bringt, nicht überzeugen. Als sich die jungen Männer in einer Gastwirtschaft treffen und spontan anfangen zu musizieren, werden sie prompt in eine Schlägerei mit der Landbevölkerung verwickelt. Gemeinsam mit seinen Freunden Willi, Oskar und Jupp übt Peter für einen Jazzwettbewerb. Sein Onkel, der Landwirt Tobias, auf dessen Hof Peter lebt, ist von den musikalischen Vorlieben seines Neffen nicht gerade begeistert. Der Bauer lässt sich auch durch Peters Hinweis, dass Kühe mehr Milch geben würden, wenn man ihnen Jazzmusik zu Gehör bringt, nicht überzeugen. Als sich die jungen Männer mit Dagmar, einer Verwandten von Willi, in einer Gastwirtschaft treffen und spontan anfangen zu musizieren, werden sie prompt in eine Schlägerei mit der Landbevölkerung verwickelt. Durch eine Verwechslung kommt die Gruppe anschließend zu einer Einladung in die Villa von Familie Knax, wo sie ihr musikalisches Können unter Beweis stellen kann. Jedoch wird die Veranstaltung empfindlich gestört, als die Tiere der umliegenden Höfe sich, vom Jazz angetan, einen Weg in das Esszimmer des Hauses verschaffen. Nachdem Peter den Hof des Onkels mit seiner Musik in einen florierenden Betrieb umgewandelt hat, steht schließlich noch der Wettbewerb an. Unter der Regie des Unterhaltungsregisseurs Géza von Cziffra und mit Publikumsliebling Peter Alexander in der Hauptrolle prominent besetzt, sorgt die Komödie nach Motiven des russischen Filmklassikers "Lustige Burschen" (1934) von Grigori Alexandrow für heitere Unterhaltung mit vielen musikalischen Einlagen. In einer frühen Nebenrolle ist Brigitte Mira zu sehen. Die Dreharbeiten fanden in Füssen im Allgäu statt. Peter Alexander gibt in "Wehe, wenn sie losgelassen" natürlich auch einige Lieder zum Besten, darunter die Foxtrotts "Das Schönste auf der Welt" und "Der freundliche Franz" sowie den Calypso "Du hast mir heut mein Herz gestohlen". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Alexander (Peter Holunder) Bibi Johns (Dagmar Thomas) Ruth Stephan (Christa Knax) Brigitte Mira (Frau Knax) Joseph Egger (Onkel Tobias) Gerold Wanke (Willi) Peter Garden (Oskar) Originaltitel: Wehe, wenn sie losgelassen Regie: Géza von Cziffra Drehbuch: Peter Trenck, Géza von Cziffra Kamera: Willi Sohm, Fritz Arno Wagner Musik: Heinz Gietz Altersempfehlung: ab 6