BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Show Wirtshausmusikanten beim Hirzinger Traditionell schräg dahoam D 2016 Dolby 16:9 Musik: Maschanzker, Die Hoameligen, Knedl & Kraut, KultUrig, Gankino Circus Kontakt: Corbinian Lippl Das gibt es nur bei den "Wirtshausmusikanten": Ein Musiker, der während der Sendung spontan einen Jodler komponieren soll, eine Gruppe, die ihr eigenes kleines Wirtshaus mitbringt und auf einem "Hacklstecken" Bach spielt: Auch in dieser Folge garantieren Traudi Siferlinger und Wolfgang Binder beste Unterhaltung und erstklassige Volksmusik. Mit dabei: Knedl & Kraut, KultUrig, Gankino Circus, Maschanzker und Die Hoameligen. Das müssen echte Stubenhocker sein: Die Musiker von Knedl & Kraut bringen sogar ihre eigene kleine Stube ins Wirtshaus mit nach Söllhuben. In ihrer Hütte "to go" sorgt das originelle Trio um Toni Bartl für eine Superstimmung. Eine wilde Nummer - fast wie im Circus, nur ohne Akrobaten - präsentieren die vier Künstler von Gankino Circus. Weil den jungen Franken einmal im Urlaub das Geld ausging, kam ihnen die Idee, mit Straßenmusik ihre Heimfahrt zu finanzieren. Seither ziehen sie mit viel Erfolg und ihren frechen Liedern durchs Land. So ungewöhnlich ihr Name ist, so ungewöhnlich ist auch ihre Besetzung: Die Musiker von KultUrig beweisen, wie vielseitig man eine Ziach einsetzen kann. Neben der echten Volksmusik gibt es bei den "Wirtshausmusikanten" natürlich auch immer wieder Evergreens zu hören: Wie zum Beispiel einen Schlager, den die jungen Frauen von Die Hoamligen neu interpretieren - herauskommt ein "hoamaliges" Liebesgeständnis. Für ein besonderes Highlight sorgt Karl Edelmann von Maschanzker: Der Vollblutmusiker aus Weilheim komponiert live im Wirtshaus einen Jodler - und wenn er dann zur Polka aufspielt, zieht es alle im Saal auf die Tanzfläche. Moderation: Traudi Siferlinger, Wolfgang Binder Gäste: Gäste: Maschanzker, Die Hoameligen, Knedl & Kraut, KultUrig, Gankino Circus Originaltitel: Wirtshausmusikanten beim Hirzinger Regie: Thomas Kornmayer