BR Fernsehen 14:45 bis 15:15 Dokumentation Welt der Tiere Tam Dao - Lichtblick für Vietnams Bären D 2013 2016-11-12 09:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die beiden Bärenbabys sind gerade einmal zwei Wochen alt, als sie in der Bären-Rettungsstation eintreffen. Ihre Mutter fiel vermutlich Wilderern zum Opfer, und sie selbst waren bereits auf dem Weg in eine der sogenannten Bärenfarmen Vietnams. Hier vegetieren Bären jeden Alters in winzigen Käfigen über Jahre dahin - einzig und allein deshalb, um ihnen regelmäßig Gallensaft abzuzapfen. Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) hängt dem zweifelhaften Glauben an, dass mit dieser Flüssigkeit Dutzende von Krankheiten kuriert werden können. Dabei stehen längst pflanzliche und synthetisch hergestellte Produkte zur Verfügung. Die Stiftung "Animals Asia" hat sich die unsäglichen Zustände in Vietnam vorgenommen und mit der Rettungsstation Tam Dao im Norden des Landes ein Zeichen gesetzt. Für einhundert befreite Bären wurde ein mustergültiger Gnadenhof gebaut. Doch an die 2.500 Bären warten weiterhin darauf, dass auch ihnen geholfen wird. Schon im Verlauf der Produktion konnte die Redaktion von "Welt der Tiere" erste Initiativen starten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Welt der Tiere