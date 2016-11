BR Fernsehen 10:05 bis 11:00 Dokumentation BR-Klassik: GOZO - Eine Insel, zwei Opern D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Große Oper im kleinen Gozo: Die Nachbarinsel von Malta hat mit zwei Opernhäusern für 30.000 Einwohner die höchste Opernhausdichte der Welt. Seit jeher befinden sich beide Häuser in erbittertem Wettstreit miteinander. Der Filmautor folgt opernverrückten Freiwilligen und Musikamateuren sowie dem maltesischen Startenor Joseph Calleja beim alljährlichen Showdown um die beste Aufführung. Auf Gozo, der kleinen Nachbarinsel von Malta, gibt es zwei Opernhäuser im Abstand von dreihundert Metern. Es gibt zwei Dirigenten, zwei Chöre, zwei technische und organisatorische Teams, die sich alljährlich mit der besseren Opernaufführung übertrumpfen wollen. Die überirdische Weihe bekommen sie von zwei rivalisierenden Kirchengemeinden, die im Hintergrund den beiden Opernhäusern ihren Segen spenden. Für jeden Gozitaner ist es entscheidend, welcher Kirche und damit auch welchem Clan er angehört. Blau für die Kathedrale Santa Maria oder Rot für die Basilika St. George. Eine Zugehörigkeit, die in den Familien weitervererbt wird und das ganze Leben mitbestimmt. Dann kam vor vierzig Jahren der Tag, an dem die Blauen beschlossen, es sei Zeit für ein eigenes Opernhaus. Das konnten die Roten nicht auf sich sitzen lassen. Dreihundert Meter weiter die Hauptstraße hoch errichteten sie ein eigenes Haus. Aus dem Krieg der Clans wurde ein Sängerkrieg, ausgefochten mit Stimmen und Noten. Seitdem liefern sich die beiden Opernhäuser Jahr für Jahr einen leidenschaftlichen Wettstreit um die beste Aufführung. Mittendrin der maltesische Startenor Joseph Calleja, der als Teenager seinen ersten Auftritt auf Gozo hatte. Der Filmautor begleitet fast ein Jahr lang die Vorbereitungen für die alles entscheidende Aufführung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gozo - Eine Insel, zwei Opern Regie: Claus Wischmann