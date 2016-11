WDR 00:00 bis 02:15 Musik Rockpalast: All Them Witches / The Great Machine Aufzeichnung vom 11.10.2016 aus dem Luxor, Köln D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Im Rock-Underground ihrer Heimat USA gehören die Psychedelic-Blues-Künstler von All Them Witches schon zu den neuen Helden, hierzulande sind ihre Konzerte mittlerweile auch schon im Vorfeld ausverkauft. Die Vier aus dem Musik-Mekka Nashville, Tennesse, zelebrieren ihre Songs live mit überraschenden und ausufernden Jams, die an Vorbilder wie Pink Floyd, Sun Ra oder sogar den Zeitlupen-Hardcore von Bohren & Der Club Of Gore erinnern. Selig diejenigen, die sich von dieser aufregenden Band einen Live-Eindruck verschaffen können. Wir helfen gerne dabei und sind mit unseren Kameras im Kölner Luxor am Start, wenn All Them Witches ihre hypnotischen Riffs ins Publikum feuern. Unterstützt werden die Südstaatler in ihrer Mission von The Great Machine aus Tel Aviv. Die Israelis feuern Riffs für die Ewigkeit ins Publikum und sind live ein Ereignis der dritten Art. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rockpalast