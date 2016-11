WDR 10:50 bis 11:30 Musik Rockpalast: GoGo Penguin D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Manchester steht seit den achtziger Jahren für die perfekte Verschmelzung von elektronischen Sounds, catchy Pop und intelligentem Rock. Das Trio um Pianist Chris Illingworth bestätigt den exzellenten Ruf der nordenglischen Stadt als Innovationsherd und liefert mit seiner Mischung aus tanzbaren Breakbeats, zarten Piano-Parts und fetten Basslines eine Wiedergeburt des jazzigen Pops, die in dieser Form wohl kaum jemand auf dem Schirm hatte: kein Gesang, klassisches Piano und lediglich drei Mann auf der Bühne klingt ja auch erstmal nach Spaßkiller. Aber was die Jungs aus ihrer Verehrung für so unterschiedliche Musiker wie Aphex Twin, Massive Attack und Brian Eno machen, ist einzigartig. Absolut hörenswert und ernsthaft neu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rockpalast