Goldstar TV 10:00 bis 11:00 Magazin Schlager & Co - Extra: Oonagh Oonagh D 2016 Stereo 16:9 Merken Hoch zu Ross im bodenlangen schwarzen Traumkleid. Gesangsfee Oonagh weiß sich auf dem Cover ihres dritten Albums "Märchen enden gut" in Szene zu setzen und ihrem Stilmix aus Mittelalter, Folk und Pop auch optisch einen unverwechselbaren Anstrich zu geben. Mit "Schlager & Co Extra"-Moderatorin Sonja Weissensteiner spricht die preisegekrönte Künstlerin (Echo) über das Gastspiel ihrer Weggefährten Santiano, ihr Faible für die Klänge aus 1001 Nacht und ihre scheinbar unvereinbare Herzensfreude für Afrika und raue Winter im hohen Norden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schlager & Co - Extra