Tatort Die Show D 2016 Der Tatort ist Kult und ein Riesen-Hype in den sozialen Medien. Lasst uns dieses Netz-Phänomen gemeinsam feiern! Tatort - Die Show - die interaktive und durchaus gewollt-chaotische Live-Show - läuft direkt im Anschluss an den Tatort auf facebook und YouTube. ONE zeigt sie zeitversetzt. Moderiert wird sie im wöchentlichen Wechsel von Jess Lange und Daniel Boschmann. Wir zeigen exklusive Einblicke hinter die Kulissen, diskutieren mit den Usern und prominenten Gästen über die stärksten und kuriosesten Szenen und klären vor allem eine Frage: /tatorttop? /tatortflop? @TatortShow weiß schon, bevor die Zeitungen in den Druck gehen, wie die Community den neuesten Tatort findet.