ONE 14:45 bis 15:35 Serien Die Stein Herz über Kopf D 2008 Wieder da Live TV Merken Alles geht seinen gewohnten Gang. Katjas Mann Oliver zaubert Köstlichkeiten in der Küche des Landhotels, ihre Schwester Karola, freischaffende Malerin, liefert die lang ersehnten Bilder an. Doch für Katja ist heute ein ganz besonderer Tag: Sie wird ihre neue Stelle in der Heinrich Heine Schule antreten.Dort trifft sie auf Alexander Fumetti, einen Studienfreund. Der ist mittlerweile Direktor und über Katjas Anwesenheit alles andere als begeistert. Katja wird den Kolleginnen und Kollegen vorgestellt und freundlich willkommen geheißen. Außer von einer: Victoria Treff. Die Referendarin und Geliebte von Fumetti wittert in Katja sofort eine Rivalin. In ihrer Klasse wird Katja gleich mit den Spitzfindigkeiten der Schüler konfrontiert, die über die Verspätungszeiten der Lehrer Buch führen, um sie in der Schülerzeitung zu veröffentlichen. Nach Schulschluss lernt Katja ihre Kollegin Renée kennen. Die hat den Kampf um die Pfunde zu ihrer Lebensphilosophie gemacht und wächst Katja in ihrer Art gleich ans Herz. Bester Laune kommt Katja nach ihrem ersten Schultag zum Hotel zurück, da ertappt sie Oliver und Karola in flagranti. Ein Tiefschlag für Katja, hatte sie doch alles für ihren Mann und dessen Wunsch, ein Landhotel zu eröffnen, aufgegeben und ist mit ihm nach Brandenburg gezogen. Völlig aufgelöst fährt Katja mit dem Auto davon, verliert die Kontrolle über den Wagen und demoliert einen Weidezaun. Schon am nächsten Tag erkundigt sie sich bei Renée nach einer neuen Wohnung und verkündet ihren Eltern, dass sie sich scheiden lassen will. Als wäre das nicht genug, machen auch ihre Schüler täglich durch Probleme auf sich aufmerksam.Auf dem Weg zur Schule trifft sie auf einen Mann, der den Weidezaun repariert. Katja entschuldigt sich für ihre Sachbeschädigung und lernt so Stefan Hagen kennen, den Besitzer eines Reiterhofs. Eine Begegnung mit Folgen. In der Schule erleidet Katja einen Schwächeanfall und wird ins Krankenhaus gebracht. Diagnose: Katja war schwanger, hat aber das Kind verloren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Katja Studt (Karola König) Ivonne Schönherr (Victoria Treff) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Originaltitel: Die Stein Regie: Karola Hattop Drehbuch: Gabriele Herzog, Scarlett Kleint Kamera: Meinolf Schmitz Musik: Rainer Oleak