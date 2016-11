Klaus bekommt Besuch von Ninas ehemaligem Kollegen Wöhrl. Der berichtet, dass Nina ab August wieder in München auf Streife geht. Eigentlich gute Nachrichten für Klaus. Nina hingegen will jedoch klare Verhältnisse und das bedeutet: die Scheidung von Klaus. Bei der Familie Buchstab bricht Panik aus. Grund: In Afghanistan gab es einen verheerenden Anschlag auf Bundeswehrsoldaten. Weil weder Sabrina noch Angelina Verbindung zu Enzo bekommen, weiß niemand, wie es ihm geht. Bis ein Offizier erscheint und Sabrina sprechen will. Vasily nimmt sein neues Reich in Besitz: Er hat dem fiesen Julian das "Café Moorse" beim Glücksspiel abgeluchst und setzt Marcella wieder als Geschäftsführerin ein. Im "Akropolis" wartet allerdings Ärger auf den Gastronom: Köchin Sandra kündigt fristlos, weil Vasily sie beleidigt hat. In Google-Kalender eintragen