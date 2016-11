RTS Un 20:15 bis 21:10 Sonstiges Mise au point Ciel, un drône ! CH 2016-11-06 02:05 Stereo Untertitel Merken "Ciel, un drône!": Les drônes sont de plus en plus utilisés dans la vie quotidienne, que ce soit par les pompiers pour observer un incendie ou encore des agriculteurs qui peuvent ainsi surveiller leurs récoltes. Une technologie en pleine expansion qui soulève de nombreuses questions. Enquête. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Catherine Sommer Originaltitel: Mise au point