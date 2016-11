RTS Deux 22:00 bis 23:45 Sonstiges Appia: mémoires d'une oeuvre CH 2015 Stereo Merken A 87 ans, le peintre genevois Dominique Appia part à la rencontre de son ?uvre dans un film qui invite au voyage. Nous voilà emmenés sur les pas d'un homme qui a marqué son temps par le biais d'une ?uvre qui associe à merveille hyperréalisme et surréalisme. Son fameux tableau Entre les trous de la mémoire a orné des millions de chambres dans le monde, inspiré des musiciens et fait réfléchir des psychanalystes. On ne regarde pas les tableaux d'Appia, on y plonge de tout son être, ils vous aspirent et vous transportent. Appia peint avec amour et avec passion. Un épicurien qui sait marier réflexion et plaisir sans jamais perdre de vue les réalités de son temps. Ses peintures donnent toujours l'impression de sortir d'un rêve ou d'un monde rêvé? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Appia mémoires d'une oeuvre Regie: Nasser Bakhti Drehbuch: Nasser Bakhti